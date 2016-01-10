أمن قنا ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز قوص

نجحت الجهود الأمنية والتنفيذية بقنا، بالتنسيق ولجنة المصالحات والقيادات الشعبية بالمحافظة، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين أبناء عمومة بمركز قوص، وتقديم القودة فيما بينهما فى سرادق كبير، بحضور ما يقرب من 3 آلاف مواطن.

تم إنهاء الخصومة الثأرية بين أبناء عمومه بعائلة "حسب النبى"، حيث تم تسليم القودة بين كلا من حارس عبادى أحمد إلى أشرف عبد القادر إبراهيم (عائلة حسب النبى) بقرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، وتم الاتفاق على إجراء الصلح فيما بينهم كونهم أبناء عمومة.

ترجع الخصومة الثأرية إلى 2014 التى نتج عنها مقتل عبد القادر إبراهيم أحمد حسب النبى ( بيت عبد القادر)، واتهم فيها 3 من أبناء ( بيت عبادى ) أبناء عمومة، وقيدت برقم 2/2009 مركز قوص المحضر رقم 7349/2008 جنح قوص، وقضت المحكمة على اثنين من المتهمين بالسجن 7 سنوات وبراءة الثالث.

جاء الصلح بحضور اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، واللواء عبد الجواد النجار سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، ومفتش قطاع الأمن العام بجنوب الصعيد، وأعضاء لجنة المصالحات، ولفيف من القيادات الشعبية والمحلية، وما يقرب من 3 آلاف مواطن من أبناء مركز قوص.



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