معتز كمال الشاذلى يفشل فى الجلوس مكان والده بسبب التأخير

حضر النائب معتز كمال الشاذلى متأخرا عن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الأمر الذى تسبب فى عدم نجاحه فى الجلوس على مقعد أبيه النائب "كمال الشاذلى"، وجلوسه فى المدرج الأخير من الصف المواجه لمقعد رئيس البرلمان.

كان "اليوم السابع" قد رصد سابقة خلال إجراء التجربة على التصويت الالكترونى، حيث حرص على الجلوس على مقعد والده.

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