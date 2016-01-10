معتز كمال الشاذلى يفشل فى الجلوس مكان والده بسبب التأخير

كان "اليوم السابع" قد رصد سابقة خلال إجراء التجربة على التصويت الالكترونى، حيث حرص على الجلوس على مقعد والده.
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-أبوشقة يعود لرئاسة الجلسة بعد مغادرته دقائق.. ونواب يغادرون بعد حلف اليمين
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