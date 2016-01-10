الرضاعة مع الحمل .. أسئلة وأجوبة

تتعرض الأم لبعض الأمور التي قد تقلقها وتصيبها بالارتباك، خاصة إذا كانت تواجهها أثناء إرضاع مولودها، ومن أهم تلك الأمور الحمل في ذات الفترة التي تقوم فيها بإرضاعه، ما يجعلها تقع في حيرة دائمة بين إكمال رضاعتها لطفلها أم أنها ستشكل خطراً على"الرضيع والجنين".

"سيِّدتي وطفلك" توضح لك في ما يلي ما قد تعانينه بسبب ذلك، حيث تجيب على جميع استفسارات الأمهات اللواتي يصادف حملهن وقت الرضاعة لأطفالهن من خلال استشارية الأطفال الدكتور مروة عبدالرازق:

• ما صحة إرضاع الطفل خلال حمل الأم؟

تقول الدكتورة مروة: إذا حملت الأم بطفل جديد ولم تنتهِ الفترة المقررة لفطام طفلها السابق وهي عامين، يفضل أن ترضع الطفل رضاعة طبيعية حتى بلوغها الشهر الثالث أو الرابع من الحمل على الأكثر، ثم يتم فطام الطفل لتستعد لإرضاع المولود الجديد، وإذا قاربت في ذلك الوقت على الانتهاء من مدة الفطام كأن يبلغ الطفل العام والنصف، فيجب على الأم وهو الأمر الطبيعي والأساسي أن تعمل على تعويد الطفل على تناول الطعام استعداداً لفطامه مبكراً إذا وصلت الأم أثناء حملها لما بعد الشهر الرابع.



• هل الرضاعة مع الحمل تؤثر على الطفل؟

الرضاعة لن تؤذيه إذا كانت الأم حاملاً، ولا يوجد أي ضرر عليه.



• هل يتأثر حليب الأم؟

لا، سيظل حليب الأم مكتملاً بفوائده وطبيعياً ولا يتأثر بحمل الأم.



• ما الأضرار التي قد تعود على الأم نتيجة الرضاعة أثناء حملها؟

الأم هي أكثر من يتضرر في ذلك الموقف؛ لأن مجهودها مضاعف وتحتاج إلى تغذيه صحية جداً، حيث يأخذ الجنين حاجته كاملة من الأم والطفل الرضيع، فتكون هي مصدر الغذاء لشخصين، مما يعتبر مجهوداً زائداً عليها يؤدي إلى الضغط عليها، بالإضافة إلى تعرضها لنقص الكالسيوم، وأحياناً تتعرض للأنيميا، مما يسبب الضعف الكامل للأم، خاصة إن لم تكن تتبع غذاء صحياً لها متوازناً ومليئاً بالفيتامينات التي تحتاجها في تلك الفترة، كما أن أعراض الحمل من إرهاق وقيء ووحم تجعل الأم الحامل تبتعد قليلاً عن الطعام مع عدم رغبتها به، مما يؤثر بصورة سلبية على صحتها وصحة جنينها الذي يتغذى منها.

نصيحة للأمهات: على كل أم تعلم بخبر حملها أثناء رضاعتها أن تقوم بوضع برنامج غذائي صحي لها يعينها على مجهودها الذي ستبذله، وأن تستغل فطام الطفل مبكراً إن كان تجاوز العام والنصف لتعوده على الطعام الصحي والمغذي.

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