صحفيو أسوان يستنكرون منعهم من تغطية جولة رئيس الوزراء بالمحافظة​

استنكر صحفيو أسوان، من مراسلي الصحف القومية والمستقلة، تجاهل دعوتهم لتغطية زيارة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة أسوان، اليوم الأحد، والتي تتضمن افتتاح متحف النيل، ومركز التطوير التكنولوجي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول حوض النيل والدول الأجنبية، في الوقت الذي اقتصرت فيه الدعوات على العشرات من مندوبي مجلس الوزراء وعدد من الفضائيات الحكومية والخاصة.

وعبر صحفيو أسوان عن استياءهم لمخالفة الدستور والقانون، والذى يتيح حرية الرأى والتعبير ومنع الصحفين من آداء مهامهم المنوطين بها، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات «غير مقبولة وتعد عودة للوراء ونوع من التعتيم غير المبرر لزيارات كبار المسئولين إلى أسوان»

وطالب أعضاء نقابة الصحفيين بأسوان من الكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين بالتدخل وتحمل مسئولياته تجاه أعضاء النقابة بأسوان، والذين تم منعهم من آداء عملهم، خاصة أنها ليست الواقعة الأولى التي يتم منع الصحفيين من تغطية جولات الوزراء وكبار المسئولين داخل المحافظة.