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العراق: مصرع مدنيين اثنين في بغداد.. ومقتل 10 بالحشد الشعبي بتكريت

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العراق: مصرع مدنيين اثنين في بغداد.. ومقتل 10 بالحشد الشعبي بتكريت العراق: مصرع مدنيين اثنين في بغداد.. ومقتل 10 بالحشد الشعبي بتكريت

أرشيفية

قتل مدنيان وأصيب 7عراقيين آخرين اليوم الأحد في انفجارين منفصلين في العاصمة العراقية (بغداد).. فيم قتل 10 من قوات “الحشد الشعبي” في قصف جوي بتكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق لبيع المواشي في منطقة “سويب” جنوب غربي بغداد وتسببت في مقتل مدني وإصابة 7 آخرين بجراح.. مشيرا إلى أن عبوة ناسفة لصقت بسيارة وأسفر انفجارها في منطقة المشتل شرقي بغداد إلى مقتل صاحب السيارة وإصابة شخص آخر كان معه.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

على صعيد آخر، ذكرت حركة “عصائب أهل الحق” الشيعية المنضوية تحت قوات”الحشد الشعبي” اليوم أن طائرة أمريكية بدون طيار قصفت مقرا لها في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم الحركة نعيم العبودي- في بيان صحفي – إن “طائرة أمريكية مسيرة قصفت مقر كتائب جند الامام في قاعدة سبايكر بتكريت مما أدي لسقوط تسعة قتلي و14 جريحا”.

وأضاف: إن الحادث يعد عملاً عدائياً لأن القصف تكرر على الموقع، مشيرا إلى أن القصف الذي استهدف موقعاً تابعاً للحشد الشعبي لايمكن ان يوضع تحت اي ذريعة لأن المنطقة محررة من تنظيم(داعش) ولاتوجد بها سوي القوات الامنية العراقية والحشد..ودعا والبرلمان العراقي لاتخاذ موقف مما وصفها “انتهاكات أمريكية”متكررة التي تحتاج إلى موقف قوي لايقافها.

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أونا

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