وفاة لاجئة سورية و 3 اطفال اختناقا فى أربد شمال الأردن

>توفيت لاجئة سورية وثلاثة اطفال اختناقا فى أربد شمال الأردن أثر الإبقاء على مدفأة نفطية مشتعلة أثناء نومهم، حسبما أفادت مديرية الدفاع المدنى فى بيان الأحد.

وأوضح البيان، أن "فرق الإنقاذ والإسعاف فى الدفاع المدنى تعاملت مساء أمس السبت، مع حادث اختناق تعرضت له سيدة من الجنسية السورية (35 عاما) وثلاثة أطفال إناث تتراوح أعمارهن: 4 اعوام و7 اعوام و12 عاما فى منطقة المزار بمحافظة أربد (89 كلم شمال عمان)" قرب الحدود السورية.

وأضاف أن "كوادر الإسعاف تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تم نقلهن إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وعند الوصول أكد الطبيب المناوب وفاتهن"، مشيرا إلى أن السبب هو "استنشاقهن الغازات المنبعثة من مدفاة تعمل بالغاز".

من جانبه، أكد محافظ أربد سعد شهاب إن المرأة" خالة للبنات الثلاث وهن لاجئات"، مشيرا إلى أن "تحقيقا فتح فى الحادث".