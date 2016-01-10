الجزائر تسلم الجامعة العربية 26 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية

سلمت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم الأحد، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شيكا بمبلغ 26 مليون دولار، يمثل مساهمتها فى دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية عن السنة المالية 2016.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم بمقر الأمانة العامة سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير نذير العرباوى، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى.

>?

>وبذلك تكون الجزائر قد أوفت بالتزاماتها الكاملة لدعم نضال الشعب الفلسطينى وتعبيرا عن وقوفها الدائم معه لتحقيق مطالبه المشروعة فى إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

>حضر اللقاء السفير جمال الشوبكى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير سعيد أبو على الأمين العام المساعد لقطاع شئون فلسطين فى الأمانة العامة للجامعة.