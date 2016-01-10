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داعش يجبر مثليين سوريا للانضمام لصفوفه بدلا من رجمهم وقتل أسرهم

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داعش يجبر مثليين سوريا للانضمام لصفوفه بدلا من رجمهم وقتل أسرهم داعش يجبر مثليين سوريا للانضمام لصفوفه بدلا من رجمهم وقتل أسرهم

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان فى سوريا اليوم الأحد أن بعض النشطاء السوريين من المثليين يستنجدون بالمجتمع الدولى ويناشدونه التدخل لإنقاذهم من الموت على يد داعش، الذى يطبق عليهم وعلى أسرهم الرجم والقتل التعفسى، أو مساومتهم للانضمام إلى صفوفه والمشاركة فى القتال مع التنظيم بدلا من تطبيق الحد عليهم.

وأوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش قتل فى الأيام القليلة الماضية نحو 25 شخص على الأقل من الرجال المثليين، حيث تم قتل 3 رمياً بالرصاص فى الرأس، وهناك 16 آخرون تم إعدامهم بطرق وحشية، وأشار المرصد إلى الشاب البالغ من عمره 15 عام والذى كان متهم بإقامة علاقة جنسية مع أبو زيد الجزراوى ضابط بالتنظيم الإرهابى وتم إلقائه من أعلى مبنى.

وأضاف المرصد أن الجانى نفسه فلت من العقاب، حيث طالبت المحكمة الشرعية التابعة لداعش فى دير الزور بإعدام أبو زيد أيضاً؛ لكونه مثلى الجنس، ولكن تدخل القادة فى "داعش"، أفلته من الإعدام وتم إرساله للقتال فى العراق.

ومن ناحية أخرى قالت صحيفة "مترو نيوز" الكندية، قال المرصد السورى أن هروب ناشط سورى مثلى الجنس من سوريا نبه المجتمع الدولى لمحنة المثليون فى العراق وسوريا، حيث أنه يتم اتخاذهم من قبل التنظيم وإجبارهم على الولاء والطاعة له، وأن هناك الكثير من المستندات والأدلة التى تثبت ذلك".

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مصر 365