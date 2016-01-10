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موقع فرنسى: خلافات خليجية حول وجود قاعدة عسكرية تركية فى قطر

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موقع فرنسى: خلافات خليجية حول وجود قاعدة عسكرية تركية فى قطر موقع فرنسى: خلافات خليجية حول وجود قاعدة عسكرية تركية فى قطر
ذكر موقع "إنتليجانز أونلاين"،أن الإمارات العربية المتحدة أعربت عن رفضها واستنكارها للإتفاق العسكرى التركى- القطرى، الذى يقضى بإنشاء قاعدة عسكرية تركية فى قطر.

وأوضح الموقع الإكترونى الفرنسى، الذى يحلل تقارير وأنشطة وكالات الاستخبارات، فى تقرير نهاية الأسبوع، أن الإتفاق لاقى مباركة من المملكة العربية بينما أعربت الإمارات عن استنكارها السماح لتركيا بالتواجد العسكرى فى منطقة الخليج.

وكان السفير التركى فى الدوحة، أحمد ديميروك، أعلن ديسمبر الماضى، أن بلاده ستشرع ببناء قاعدة عسكرية فى قطر كجزء من اتفاقية تم توقيعها عام 2014 لتعزيز الشراكة مع الدوحة فى الوقت الذى ترتفع فيه حالة عدم الاستقرار فى المنطقة، لافتا إلى أن 3000 جندى سيتواجدون فى هذه القاعدة.


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