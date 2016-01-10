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واشنطن تنفي قصف «داعش» بطائرات مروحية شمالي العراق

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واشنطن تنفي قصف «داعش» بطائرات مروحية شمالي العراق واشنطن تنفي قصف «داعش» بطائرات مروحية شمالي العراق

ارشيفية

نفى السفير الأمريكي لدى العراق، تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة شنت غارات بطائرات مروحية “هليكوبتر” على مواقع تنظيم “داعش” شمالي العراق.

وقال السفير ستيوارت جونز، في بيان، أمس، : “وردت تقارير في الفترة الأخيرة عن غارات بطائرات هليكوبتر أمريكية في الحويجة وكركوك. وكما قال وزير الدفاع العبيدي والعديد من المسؤولين العراقيين فإن التقارير عن هذه الغارات غير صحيحة”.

وأضاف جونز: “قلت مرارا من قبل إن السيادة العراقية محفوظة ويجب أن تحترم. كل أنشطة التحالف التي تجري في العراق تحصل وستحصل بالتشاور مع العراقية.”

وكان سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي صرح الخميس، أن قوات خاصة أجنبية نفذت هجمات خلف خطوط “داعش” في محيط الحويجة قبل هجوم مزمع هذا العام لاستعادة الموصل.

ووصفت انتقادات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، التقارير الأخيرة عن أكثر من ست ضربات شنتها قوات خاصة أمريكية بأنها انتهاك لسيادة العراق.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي أنها ستنشر قوة جديدة قوامها نحو مائة فرد من القوات الخاصة لشن غارات على “داعش” في العراق وسوريا دون تقديم تفاصيل.

ونفى الجيشان الأمريكي والعراقي أن تكون القوات الأمريكية نفذت عمليات عسكرية على الأرض في الحويجة منذ أكتوبر، عندما أنقذت القوات الخاصة الأمريكية وقوات البيشمركة الكردية 69 عراقيا بغارة قتل فيها أحد أفراد القوات الأمريكية.

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