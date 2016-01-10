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السيسي يهنئ المصريين بأولى جلسات «النواب»: مشهد يعكس حجم الإنجاز

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السيسي يهنئ المصريين بأولى جلسات «النواب»: مشهد يعكس حجم الإنجاز السيسي يهنئ المصريين بأولى جلسات «النواب»: مشهد يعكس حجم الإنجاز

الرئيس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهاني للشعب المصري، ولأعضاء مجلس النواب، بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، الذي تم تشكيله عقب إنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، التي توافقت عليها القوى الوطنية؛ ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والتشريعي للدولة، وتحقيقا لآمال وطموحات المصريين، في تأسيس دولة حديثة تُعلي قيم الديمقراطية والعدالة، من أجل استكمال مسيرة التنمية، التي بدأت بعقول وسواعد أبناء الشعب المصري.

وأضافت رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: “الرئيس أعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمجلس، في اضطلاعه بأعماله الرقابية والتشريعية، واستئنافه لدوره الفاعل في المجتمع المصري”.

وتابع البيان: “أكد الرئيس أن مجلس النواب، سيجد كل الدعم والمساندة من السلطة التنفيذية، فيما هو منوط بها من مهام وواجبات، وفي إطار تام من الاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، بما يكفل لنواب البرلمان ممارسة مهامهم في حرية تامة تمكنهم من أداء واجباتهم إزاء الوطن والمواطنين على الوجه الأكمل”.

وأعرب الرئيس خلال البيان، عن أهمية استئناف نشاطها البرلماني على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، بما يثري البُعد الشعبي في العلاقات الخارجية المصرية، وهو الأمر الذي تحرص مصر الجديدة على تعزيزه وتفعيله، إيمانا بدور الشعب في عملية صنع واتخاذ القرار وصياغة مستقبل الوطن.

وجدد الرئيس تهنئته لأبناء مصر، وهم يتابعون الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب، مؤكدا أن هذا المشهد يعكس حجم الإنجاز الذي حققته مصر، بإرادة شعبها الذي تكاتف صفا واحدا من أجل مصلحة الوطن.

وتابع البيان: “أكد الرئيس أهمية استمرار وتعزيز التلاحم الوطني، حفاظا على كيان ومؤسسات الدولة المصرية، وصونا لمقدرات شعبها، ودعما لجهود التنمية الشاملة”.

 

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