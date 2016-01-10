جلسه ثنائية بين وزيرا خارجية مصر والسعودية قبل إجتماع وزراء الخارجيه العرب

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السعودي، عادل الجبير،جللسة مباحثات ثنائية اليوم الأحد ، وذلك قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة الاعتداء علي السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.

ويعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية داخل مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بعد الإعلان عن خروج مجلس التعاون الخليجي برؤية مشتركة حيال ما أسماه “الاعتداءات الإيرانية” على الممثليات السعودية في إيران.

ويحضر 18 وزيرا من وزراء الخارجية العرب الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، ما يشكل سابقة لم تشهدها الجامعة من قبل.

ومن المقرر أن يرأس الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي الاجتماع لأول مرة منذ تولي الإمارات رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر الماضي، بينما ترأس الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الاجتماعين الماضيين.

وكانت الأزمة اندلعت بين الرياض وطهران عندما أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، وعقب الإعدام، أحرق محتجون غاضبون السفارة السعودية في طهران، وردت السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية ووقف التبادل التجاري والرحلات الجوية مع إيران.