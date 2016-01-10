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تأجيل دعوى تُطالب بإسقاط الجنسية عن الإخواني محمد ناصر لـ 28فبراير

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تأجيل دعوى تُطالب بإسقاط الجنسية عن الإخواني محمد ناصر لـ 28فبراير تأجيل دعوى تُطالب بإسقاط الجنسية عن الإخواني محمد ناصر لـ 28فبراير

الإعلامي محمد ناصر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي تُطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر، المذيع بقناة “ الآن” الإخوانية، التي تبث من تركيا لجلسة 28 فبراير.

وأوضح في دعواه، أن المدعو محمد ناصر “عميل تركيا الإرهابي”، قد وصف نفسه بأنه مذيع كافر في أولى حلقات برنامجه المذاعة في 17 نوفمبر الماضي، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامي وكذلك المسيحي.

وقال “ناصر”، في البث التجريبي للقناة: “إننى كافر أنا شخص كافر أنا كافر بالدين اللي بيعبده شيخ الأزهر أحمد الطيب، وكافر بالإله اللي بيعبده محمد حسان، وعلي جمعة، لأن الناس دي بتتبع ديانة جديدة اسمها الأزهر، والكعبة بتاعتهم هي الأزهر”.

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أونا

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