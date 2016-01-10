ابتكار منبه يجبرك على الاستيقاظ مهما كنت كسولا

يشكو كثيرون من أن أدوات المنبه التي يستخدمونها لا تساعدهم على الاستيقاظ مبكرًا، فيظلوا مستغرقين في أحلامهم.

لكن ابتكارا جديدا تسوقه شركة “كيك ستارتر” الأميركية قد يساعد “الكسالى” في الاستيقاظ مبكرا قبل موعد المدرس والعمل وبطريقة تخرج الشخص من السرير، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وتتمثل فكرة المنبه الجديد في وسادة توضع إلى جانب السرير ولا تكف عن إطلاق صوت التنبيه إلا في حال وقوف الشخص فوقها والضغط عليها لمدة 3 ثوان حتى تتوقف.

ووفق ما أفادت صحيفة” هفيغتون بوست الأميركية”، فإن اسم المنبه الجديد هو “ruggie”، ولا يصدر هذا المنهبه الأصوات المزعجة فحسب بل يطلق أيضا خطابات ومقولات طريفة يحددها الشخص بعد النهوض من سريره من أجل تسليته.

ويقول مبتكر المنبه إنه مثل كثيرين يواجه صعوبة في الاستيقاظ صباحا، وأن هذا الأمر دفعه من أجل ابتكار المنبه الجديد.