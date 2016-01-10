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السفير إبراهيم يسري: غياب رئيس الوزراء عن افتتاح «النواب» إهانة للسلطة التشريعية

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السفير إبراهيم يسري: غياب رئيس الوزراء عن افتتاح «النواب» إهانة للسلطة التشريعية السفير إبراهيم يسري: غياب رئيس الوزراء عن افتتاح «النواب» إهانة للسلطة التشريعية

السفير إبراهيم يسري

انتقد السفير السابق والمحلل السياسى إبراهيم يسري غياب شريف إسماعيل رئيس الوزراء،عن افتتاح مجلس النواب، اليوم الأحد، واصفًا ذلك بانه تجاهل واضح للسلطة التشريعية.

وعبر صفحته بموقع تويتر كتب السفير السابق،تغيب رئيس وزراء عن جلسة افتتاح مجلس النواب في تجاهل واضح للسلطة التشريعية ويفتتح متحف النيل عوضا عن فقدنا لمياهه.

رئيس الوزراء، يفتتح اليوم الأحد، متحف النيل فى أسوان، فى احتفالية كبرى بالتزامن مع أعياد السد العالى، بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الري، وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية والأوروبية فى ، بينهم السفير الإثيوبي.

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