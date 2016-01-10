أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير خارجية السعودية يصل القاهرة

Google+ Print
وزير خارجية السعودية يصل القاهرة وزير خارجية السعودية يصل القاهرة

عادل الجبير، وزير خارجية

وصل مطار القاهرة الدولي، عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، في زيارةٍ لمصر، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي دعت إليه الملكة العربية السعودية، لبحث تداعيات الاعتداء على سفارتها وقنصليتها بمدينتي طهران ومشهد بإيران، فضلًا عن مناقشة التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية الداخلية.

ويهدف الاجتماع إلى بحث التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين السعودية وإيران، منذ إعلان الرياض إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، مع 46 آخرين بتهمة الإرهاب في الثاني من يناير الجاري .

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد تلقت مذكرة رسمية من الوفد السعودي الدائم لدى الجامعة طلب فيها عقد اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية العرب، وقامت الأمانة العامة بتعميم الطلب السعودي على الدول العربية، وتلقت عددًا من موافقات الدول العربية على تأييد الطلب السعودي بعقد الاجتماع .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة