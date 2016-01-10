وزير خارجية السعودية يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، في زيارةٍ لمصر، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي دعت إليه الملكة العربية السعودية، لبحث تداعيات الاعتداء على سفارتها وقنصليتها بمدينتي طهران ومشهد بإيران، فضلًا عن مناقشة التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية الداخلية.

ويهدف الاجتماع إلى بحث التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين السعودية وإيران، منذ إعلان الرياض إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، مع 46 آخرين بتهمة الإرهاب في الثاني من يناير الجاري .

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد تلقت مذكرة رسمية من الوفد السعودي الدائم لدى الجامعة طلب فيها عقد اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية العرب، وقامت الأمانة العامة بتعميم الطلب السعودي على الدول العربية، وتلقت عددًا من موافقات الدول العربية على تأييد الطلب السعودي بعقد الاجتماع .