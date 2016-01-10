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ضبط أجهزة تجسس وأجهزة تليفون محمول مجهولة المصدر بأحد محلات بورسعيد

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ضبط أجهزة تجسس وأجهزة تليفون محمول مجهولة المصدر بأحد محلات بورسعيد ضبط أجهزة تجسس وأجهزة تليفون محمول مجهولة المصدر بأحد محلات بورسعيد

بورسعيد- جمال نوفل

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي، بقسم شرطة العرب التابع لمديرية أمن بورسعيد، من ضبط أجهزة تجسس وأجهزة تليفون محمول مجهولة المصدر داخل أحد محلات الموبايلات ببورسعيد.

كانت قد كشفت تحريات الرائد هاني رشوان، رئيس مباحث قسم شرطة العرب، وضباط القسم، قيام المدعو «السيد ا. ع.» صاحب محل للهواتف المحمولة، ومقيم بدائرة قسم العرب، بالإتجار في أجهزة التنصت والتصوير والتليفونات مجهولة المصدر.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المأذون بتفتيشه، وبتفتيش المحل تم ضبط ( 62 ) قلم مزود بكاميرا تستخدم فى التصوير والتسجيل، و(1) ساعه يد مزودة بكاميرا للتصوير، و( 72 ) تليفون محمول مختلف الماركات مجهول المصدر.

بمواجهه المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية، ومدير امن بورسعيد، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة مع استمرار تشديد الرقابة على الأسواق لضبط مختلف المخالفات، ووجه رجال أمن الموانئ بتشديد الرقابة على الموانئ لضبط محاولات تهريب مثل تلك الأجهزة.

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