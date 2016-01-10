28فبراير| الحكم في دعوى سما المصري ضد سمير صبرى بتهمة السب والقذف

حجزت محكمة جنح الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، محاكمة المحامي سمير صبري، في الدعوى التي أقامتها ضده الفنانة سما المصري، بالتشهير والسب والقذف، ونشر أخبار كاذبة لما ادعاه المتهم من أقوال وأخبار غير صحيحة عن الفنانة في وسائل الإعلام المختلفة لجلسة 28 فبراير للنطق بالحكم.

وطالب محامي سما المصري، من المحكمة تشكيل لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لفحص الفيديوهات المُقدمة في واقعة السب والقذف.

كما طالب محامي المدعى عليه، برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها، وتقدم بحافظة مستندات تحوى شهادة رسمية من نيابة الجمالية، تفيد بحفظ بلاغ بنفس الإتهامات، كما تقدم بصورة أصلية من حكم محكمة الإدارية العليا برفض قبول ترشيح المدعية لمجلس الشعب لسوء السمعة .