رحيل حمادة إمام - مباشر.. وصول شحاتة وأبو تريكة والمشير طنطاوي للجنازة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لجنازة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق حمادة إمام التي تنطلق اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية.
12:33 - ظهور المشير محمد حسين طنطاوي في الجنازة.
12:19 - وصول الداعية عمرو خالد.
12:17 - وصول جمال علام وحمادة المصري وأحمد حسن.
12:10 - وصول سيد معوض وأحمد سليمان وأيمن يونس ومحمود أبو رجيلة وأعضاء مجلس إدارة الزمالك.
12:09 - حضور حسن شحاتة ومحمد أبو تريكة ومحمود الخطيب لحضور الجنازة.
11:55 - وصول الجثمان وسط حضور مرتضى منصور رئيس الزمالك ولاعبي الفريق.
11:10 - القوات المسلحة أرسلت سيارة خاصة لنقل الجثمان من المنزل.
طالع ردود أفعال نجوم الكرة المصرية على رحيل الثعلب الكبير.