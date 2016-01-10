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رحيل حمادة إمام - مباشر.. وصول شحاتة وأبو تريكة والمشير طنطاوي للجنازة

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رحيل حمادة إمام - مباشر.. وصول شحاتة وأبو تريكة والمشير طنطاوي للجنازة رحيل حمادة إمام - مباشر.. وصول شحاتة وأبو تريكة والمشير طنطاوي للجنازة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لجنازة نجم الزمالك ومنتخب السابق حمادة إمام التي تنطلق اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية.

12:33 - ظهور المشير محمد حسين طنطاوي في الجنازة.

12:19 - وصول الداعية عمرو خالد.

12:17 - وصول جمال علام وحمادة المصري وأحمد حسن.

12:10 - وصول سيد معوض وأحمد سليمان وأيمن يونس ومحمود أبو رجيلة وأعضاء مجلس إدارة الزمالك.

12:09 - حضور حسن شحاتة ومحمد أبو تريكة ومحمود الخطيب لحضور الجنازة.

11:55 - وصول الجثمان وسط حضور مرتضى منصور رئيس الزمالك ولاعبي الفريق.

11:10 - القوات المسلحة أرسلت سيارة خاصة لنقل الجثمان من المنزل.

طالع ردود أفعال نجوم الكرة المصرية على رحيل الثعلب الكبير.

فاروق جعفر

حسن المستكاوي

أشرف قاسم

محمد أبو تريكة

عبد العزيز عبد الشافي

إسلام الشاطر

محمد صبري

عمرو بركات

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فيديو اليوم السابع

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