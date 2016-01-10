تقرير في الجول - فيديو.. شيكابالا الأبيض الحاسم ' 10 '

مرة أخرى، حسم المباراة ومنح الزمالك النقاط الثلاث. لوحة فنية قمة في الإبداع رسمها محمود عبد الرازق شيكابالا ليكسر بطل مصر عقدة إنبي.

كان لقاء السبت الذي فاز فيه الزمالك على الفريق البترولي بهدف إنبي هو رقم 10 الذي يحسمه النجم الأسمر للقلعة البيضاء في تاريخ الدوري ورقم 11 في المجمل على مستوى المسابقات المحلية.

يقدم FilGoal.com في هذا التقرير أهداف شيكابالا التي حسمت عدة مباريات للزمالك منذ ظهوره موسم 2002-2003.

غزل المحلة - ربع نهائي كأس مصر 2002-2003، فاز الزمالك بهدفه.

إنبي - الدوري موسم 2007-2008، أحرز هدف الفوز.

بلدية المحلة - الدوري موسم 2007-2008، فاز الزمالك بهدفه.

طلائع الجيش - الدوري موسم 2007-2008، أحرز هدف الفوز.

الأوليمبي - الدوري موسم 2008-2009، أحرز هدف الفوز.

اتحاد الشرطة - الدوري موسم 2010-2011، أحرز هدفي المباراة.

الاتحاد السكندري - الدوري موسم 2010-2011، أحرز هاتريك في فوز الفريق 4-3.

المقاولون العرب - الدوري موسم 2010-2011، أحرز هدف الفوز.

سموحة - الدوري موسم 2011-2012، أحرز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

المصري - الدوري موسم 2011-2012، أحرز هدف الفوز.