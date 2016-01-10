حبس المتهمين ببيع دجاج فاسد بفرشوط بقنا

قررت النيابة العامة بفرشوط، اليوم الأحد، حبس المتهمين ببيع دجاج فاسد بقرية الكوم الأحمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، الإسبوع الماضي، من مركز شرطة فرشوط، بتمكن حملة أمنية برئاسة النقيبان أحمد النجمي وعمرو عبد الباسط، من ضبط «محمد.ع.ع»، سائق، و«إسلام.ك.ف»، و«محمود.ف.ع»، طالبان، كانا برفقته، وتبين وجود 420 فرخة فاسدة ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، قبل بيعها للمواطنين بقرية الكوم الأحمر.

واعترف المتهمون في الواقعة، بأنهم حصلوا على هذه الكميات، من شخصين، أوهموهما بأن هذه اللحوم تابعة للقوات المسلحة، وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائي، أن وراء الواقعة كل من «محمد.م.ع» و«أحمد.ع» مسؤول حركة تمرد بقطاع الصعيد سابقًا.

وقررت النيابة العامة، في المحضر رقم 180 جنح مركز شرطة فرشوط، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإعدام كمية الفراخ المضبوطة، والتحفظ على السيارة المضبوطة، وإيداع مبلغ التحصيل خزينة المحكمة، وضبط وإحضار المتهمين الآخرين.

وجددت النيابة العامة اليوم، حبس المتهمين الثلاث 15 يومًا على ذمة التحقيقات.