الإسلامبولى: قسم مرتضى منصور خطأ شكليا.. وكان يجب على رئيس الجلسة إيقافه

علق عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، على أداء المستشار مرتضى منصور للقسم خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، قائلا: "إن هذا القسم من الناحية الشكلية خطأ لأنه يجرد ديباجة الدستور التى هى جزء من الدستور المصرى، خاصة وأن هناك مادة تقول إن الديباجة جزء من الدستور".

وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مرتضى منصور، اعتقد بأنه حينما يقول فى القسم إنه يحترم مواد الدستور، إنه بذلك يجرد قسمه من الديباجة، ولذلك فهو مخطئ، مشددا أن سبب ذلك حتى لا يرتبط مرتضى منصور بثورة 25 يناير التى هى موجودة فى الديباجة".

وشدد الإسلامبولى، أنه كان يتعين على المستشار بهاء أبو شقة، رئيس مجلس النواب أن يوقف مرتضى منصور ويجعله يعيد أداء القسم مرة أخرى بالشكل الصحيح الذى يقوله النواب، مشيرا إلى أن مرتضى كان يريد أن يخرج 25 يناير التى هى بالمقدمة من القسم.

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