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1300 جنيه دعما من رئيس الوزراء لمزارعى القمح على مستوى محافظات مصر

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1300 جنيه دعما من رئيس الوزراء لمزارعى القمح على مستوى محافظات مصر 1300 جنيه دعما من رئيس الوزراء لمزارعى القمح على مستوى محافظات مصر
أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد، أن رئيس مجلس الوزراء وافق على صرف 1300 جنيه كدعم تقديرى لفدان القمح للمزارعين على مستوى محافظات بخلاف السعر الذى سوف يتم تحديده أثناء توريد المحصول.

وقال إبراهيم لـ" اليوم السابع" اليوم، الأحد: "لدينا من محصول القمح 12 ألف فدان بمنطقتى سهل الطينة وجنوب بورسعيد بالإضافة لزراعة 25 ألف فدان لمحصول بنجر السكر، الذى يعتبر محصولا واعدا ويحقق إنتاجية عالية تصل لـ 14 طنا للفدان الواحد بنفس المنطقتين" .

وأكد إبراهيم أن هناك 60 حقل استرشادى لمحصول القمح ضمن الحملة القومية للنهوض بزراعته كمحصول إستراتيجى و13 حقلا للشعير و11 حقل فول بلدى بهدف الحفاظ على إنتاجية المحاصيل الزراعية ببورسعيد.

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