"الاتحادية العليا" تحكم غيابياً بالإعدام على المتهم الأول بالإنضمام لداعش

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي في جلستها اليوم ثلاثة أحكام منفصلة بحق المتهمين بالإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ففي الحكم "الأول" قضت بالسجن 3 سنوات وبغرامة مالية قيمتها 50 ألف درهماً مع إغلاق صفحة الفيس بوك مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم بحق المتهم (م.ع.ح) فلسطيني 38 عاما، وفي "الثاني" حكمت بالحبس 5 سنوات والإبعاد عن الدولة للمتهم (م.ت.ع) هندي 54 عاماً، وفي "الثالث" حكمت غيابياً بالإعدام للمتهم الأول (خ.س.أ) إماراتي 19 عاماً والسجن 7 سنوات للمتهمين الثاني والثالث (ف.م.ع)24 عاماً و (م.ع.م)22 عاماً إمارتياً وحبس المتهم الرابع (ع.ع.س) 22 عاماً بالحبس 3 سنوات مع مصادرة الأجهزة الالكترونية له.