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الإفراج عن الشاعرة الإيرانية هيلا صديقي بكفالة قبل جلسة الاستئناف

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الإفراج عن الشاعرة الإيرانية هيلا صديقي بكفالة قبل جلسة الاستئناف الإفراج عن الشاعرة الإيرانية هيلا صديقي بكفالة قبل جلسة الاستئناف

الشاعرة الإيرانية هيلا صديقي

قال أحد أقارب الشاعرة الإيرانية هيلا صديقي لرويترز يوم الأحد إنه جرى الإفراج بكفالة عن الشاعرة التي اعتقلت يوم الجمعة عند وصولها إلى طهران بعد ابلاغها بأنها أدينت وصدر عليها حكم غيابي بتهم مرتبطة بأنشطتها الثقافية.

وكانت صديقي اعتقلت في مطار الإمام الخميني بطهران عند عودتها من الإمارات العربية المتحدة حيث كانت تعيش مع زوجها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان اعتقالها الأحدث في سلسلة الاعتقالات التي تطال فنانين وصحفيين ومواطنين أمريكيين ضمن حملة قمع لما تصفه السلطات “بالتسلل” الغربي.

وتأتي الحملة بعد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الست في يوليو تموز والذي يخشى محافظون أن يفتح المجتمع الإيراني أمام ما يعتبرونه النفوذ الغربي الفاسد.

وبحسب رويترز قال أحد أقارب الشاعرة الذي طلب عدم نشر اسمه إن صديقي تزور إيران بشكل منتظم وصدمت عندما سمعت بالحكم الصادر عليها غيابيا. وكانت تقدمت بالتماس ضد إدانتها غيابيا.

ولم يعلق مسؤولون إيرانيون على قضية صديقي.

وكانت صديقي حصلت على جائزة هيلمان/هاميت لحرية التعبير من منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في عام 2012 . وكان إيراني آخر حصل على نفس هذه الجائزة وهو الصحفي عيسى سحر خيز اُعتقل في نوفمبر.

واعتقل العشرات من الصحفيين والنشطاء والفنانين بتهم مثل نشر “دعاية” منذ أكتوبر تشرين الأول في حملة قمع واضحة لحرية التعبير والانشقاق قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل لاختيار برلمان جديد ومجلس سيختار خليفة للزعيم الأعلى الآيراني آيه الله علي خامنئي.

 

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