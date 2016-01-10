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فوائد الباذنجان..بيهدى الأعصاب ويحمى من أمراض القلب ومالوش دعوة بالجنون

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فوائد الباذنجان..بيهدى الأعصاب ويحمى من أمراض القلب ومالوش دعوة بالجنون فوائد الباذنجان..بيهدى الأعصاب ويحمى من أمراض القلب ومالوش دعوة بالجنون
الباذنجان من أهم أنواع الخضروات، ويعد من الأطباق الرئيسية على مائدة المصريين، وعلى الرغم من ارتباط الباذنجان بين العامة بعوارض الجنون على سبيل المزاح، إلا أن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناوله، والتى يوضحها فى السطور التالية الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة.

فوائد الباذنجان للأعصاب
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>تبعا لرأى خالد فهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الباذنجان، من أهمها تهدئة الأعصاب فهو غنى بالعناصر والمعادن التى تدعم قوة الأعصاب وتحد من توترها.

كما أن الباذنجان يعد من أفضل أنواع الطعام التى تساهم بصورة كبيرة فى الوقاية من أمراض القلب لأنه يعمل على تدعيم شرايين القلب ويحد من فرص تجلطها.

الباذنجان يخفض الوزن ويقى من الأنيميا
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>بجانب الفوائد السابقة الباذنجان يساهم بصورة كبيرة فى نجاح البرامج الغذائية لخسارة الوزن، فهو يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تمنح شعورا قويا بالشبع، فى مقابل احتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية، ولكن يجب الانتباه جيدا لطريقة إعداده، ويفضل أن يعد الباذنجان مشويا أو مسلوقا مع تجنب قليه.

فى النهاية يؤكد خالد يوسف أن الباذنجان من أكثر أنواع الخضروات احتواء على عنصر الحديد، وهو ما يجعله علاجا فعالا لحالات الأنيميا وفقر الدم.

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مصر 365