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مجلس الشورى السعودى يناقش للمرة الأولى أداء الداخلية

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مجلس الشورى السعودى يناقش للمرة الأولى أداء الداخلية مجلس الشورى السعودى يناقش للمرة الأولى أداء الداخلية

يناقش مجلس الشورى بالسعودية للمرة الأولى، تقرير أداء وزارة الداخلية، فى جلسة سرية، وذلك بعد أن أكملت اللجنة الأمنية بالمجلس دراسة التقرير وأعدت توصياتها بشأنه.

وذكرت صحيفة "عكاظ" الأحد أن اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تقدمت بـ14 توصية حول تقرير وزارة الداخلية، من بينها، ضرورة مضاعفة جهود مكافحة الجريمة، والحد من ارتفاعها، والرفع من مقدرات أقسام الشرطة فى كافة الجوانب بمختلف المناطق.

وطالبت التوصيات بضرورة الإسراع فى محاكمة السجناء، والعمل على وضع مشروع شامل لتطوير المرور للحد من نسبة الوفيات والإعاقات اليومية، وتحويلها إلى مديرية عامة، بالإضافة لتبنى مشروع تقنى يمكن المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات المرورية والأمنية، ورفعها للأجهزة الأمنية.

ودعت لإنشاء مركز وطنى للبحوث لدراسة المشكلات الأمنية والفكرية، وظواهر التطرف والغلو بما يخدم مصالح المملكة السياسية والأمنية، إلى جانب الإسراع فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات فى المملكة.

وحثت التوصيات على مشاركة ومساهمة المرأة فى مهام الوزارة، بما يتناسب مع مؤهلاتها والمجالات المناسبة لها، كما دعت لإلزام المنشآت والأسواق المركزية والمجمعات السكنية بتوفير كاميرات وحراسات أمنية كافية.
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مصر 365

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