السعوديون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تويتر

أحيا رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر الذكرى الأولى لوفاة ملك المملكة العربية السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعنوان "عام على رحيل الملك عبد الله"، أعربوا من خلاله عن تذكرهم الدائم له ودعواتهم الصادقة له بالرحمة والغفران قائلين عبر تغريداتهم إنه كان يطلب منا الدعاء له وبعد وفاته وجب أن ندعو له بالرحمة "نسأل الله العظيم أن يتغمد روحه ويسكنه فسيح جناته".

وتوالت التغريدات الناعية للملك الراحل والتى ذكر الشعب السعودى خلالها الذكرى الطيبة التى تركها لهم فقال أحدهم: "رحم الله صاحب القلب الطيب وملك العفوية والإنسانية رحمك الله يا أبا متعب فلن ننساك حتى وإن كانت مائة عام"، وأشاد آخر بأيام الملك وسياسته تجاه شعبه قائلا: "الله يرحمه كان شغله الشاغل راحة المواطن ورفاهيته وكيف يغنى المواطنين عن الحاجة.. الله يرحمه ويغفر له".

فيما دعا الشعب السعودى عبر الهاشتاج بالرحمة للملك عبد الله بن عبد العزيز وحفظ الملك سلمان قائلا: "كلنا جنودٌ للوطن وتحت أمر سيدى سلمان..وفقه الله"، قائلين إنهم لا زالوا يحملون الوفاء والحب للملك عبد الله فقال أحدهم: "وداعك فى مخيلتى يا روحاً كانت لى الحياة يا من اشتقت لها غفر الله لك وجعل الجنة دارك".. و"لازال خبر وفاتك عالق فى مسمعى وصورة".



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