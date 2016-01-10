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مودريتش: إقالة بينيتث جعلت ريال مدريد أفضل

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مودريتش: إقالة بينيتث جعلت ريال مدريد أفضل مودريتش: إقالة بينيتث جعلت ريال مدريد أفضل

قال لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد إن إقالة رافاييل بينيتث المدرب السابق للفريق وتعيين زين الدين زيدان بدلا منه كانت خطوة إيجابية، فالفوز بخماسية نظيفة على ديبورتيفو لاكورونا السبت كانت الدليل على ذلك.

وصرح لوكا عقب المباراة " أريد أن أشكر بينيتث على كل ما قدمه."

وتابع لاعب توتنام السابق "لكن لنكن صادقين، أعتقد أن التغيير كان جيدا للفريق."

وسجل جاريث بيل النجم الويلزي للنادي الملكي هاتريك بالأمس بالإضافة لهدفين من كريم بنزيما مما أعطي زين الدين زيدان دفعة قوية في مباراته الأولى مع النادي الملكي.

الجدير بالذكر أن عددا من التقارير قد أشارت إلى أن هناك لاعبين داخل كتيبة الميرنجي يشعرون بالحزن لإقالة المدرب الإسباني وأن تعيين زيدان بدلا منه قد يجعل بيل يرحل عن الفريق.

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