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مدرب واتفورد: كأس إنجلترا طويلة جدا.. وهي أكبر قيمة من نظيرتها الإسبانية

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مدرب واتفورد: كأس إنجلترا طويلة جدا.. وهي أكبر قيمة من نظيرتها الإسبانية مدرب واتفورد: كأس إنجلترا طويلة جدا.. وهي أكبر قيمة من نظيرتها الإسبانية

قال كيكي سانشيز فلوريس مدرب واتفورد إن بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لها قيمة تاريخية أكبر من كأس ملك إسبانيا.

وصرح مدرب أتليتكو مدريد السابق "كأس إسبانيا بدأت عام 1978 فقط، بعد زمن طويل من بداية كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف مدرب فالنسيا السابق "الجميع يرغب في الذهاب إلى ويمبلي حيث المباراة النهائية، نحن قادرين على الفوز بأي مباراة في هذه اللحظة، لكن البطولة طويلة للغاية، ليست فقط 3 أو 4 مباريات، لذا هي ليست أفضل خيار لنا."

وتابع مدرب بنفيكا السابق "لا أريد أن أغير قواعد البطولة، لكن فريقنا لديه حدوده لذا نحن بحاجة لإعداد اللاعبين."

واختتم مدرب العين الإماراتي السابق حديثه بـ "إنها فرصة كبيرة للاعبين الآخرين في التشكيل، يمكننا أن نفوز بأية مباراة لكننا قد نحتاج لأدوات مختلفة."

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