تأجيل الطعن على إلزام مرشحي نقابة المحامين بإجراء كشف طبي لـ 10إبريل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المُقام من بُثينة القماش، والذي يطالب بوقف القرار الصادر من نقيب المحامين بتاريخ ٢ نوفمبر الماضي، لجلسة ١٠ أبريل المُقبل.

ويتضمن الطعن إلزام المرشحين لانتخابات أعضاء ونقيب مجلس النقابة العامة للمحامين، بتقديم شهادة طبية، تُفيد بتمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات، نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم ١١٢٧ لسنة ٧٠ قضائية، فيما لم يتضمنه من إعادة فتح باب الترشح لقبول أوراق طالبي الترشح، وإعادة تنظيم كشوف المرشحين، وإعلان المستبعدين والمقبولين، وتنظيم التظلم لمن استبعد منهم وفق ما نص عليه القانون.