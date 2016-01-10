تعليم أسيوط تستعد لامتحانات150ألف طالب بالابتدائية والإعدادية فى1007لجان

قال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن المديرية استعدت لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الابتدائية والشهادة الإعدادية للعام 2015/2016م، حيث يؤدي 150ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام 1007لجنة بكافة مدارس المحافظة، مشيراً إلى التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات.

وقال إن 86 ألف و227طالب وطالبة من طلاب المرحلة الإبتدائية يؤدون الإمتحانات أمام 661 لجنة بكافة مراكز وقرى المحافظة تبدأ "الخميس" القادم ، كما يتوجه 64ألف و649طالب وطالبة لـ 346لجنة امتحان في 21يناير الجارى، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية موضحاً أن جميع أسئلة الامتحانات ستكون مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح والأسئلة من الكتاب المدرسي ومعظمها اختيارية ومباشرة.

وأضاف أبوشامة أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد شدد على التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش واتخاذ اللازم ضد الطالب أو المعلم الذي يساعد على الغش مشيراً إلى تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات .