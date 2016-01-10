بالصور.. محافظ أسيوط يشدد على تشغيل محطات تنقية مياه الصرف بالمدابغ

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على ضرورة العمل نحو إدخال محطتى تنقية مياه الصرف الصحى بمنطقة عرب المدابغ سواء المتوقفة عن العمل، أو الأخرى غير المطابقة للمواصفات للعمل فى أقرب فرصة ممكنة، والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لها، لافتًا إلى أن محطة تنقية الصرف الصحى التى تعمل فى مدينة أسيوط حاليًا هو محطة واحدة فقط وهى محطة الـ70 وتبلغ طاقتها 70 ألف م3/يوم، وهى لا تكفى لاحتياجات مدينة أسيوط، جاء ذلك خلال تفقده اليوم محطات تنقية مياه الصرف الصحى بمنطقة عرب المدابغ.

وتابع المحافظ لدينا محطتان بذات المنطقة تبلغ طاقتهما 50 ألف متر مكعب/ يوم، الأولى محطة الـ30 ومن المفترض أن تعالج 30 ألف متر مكعب/ يوم متوقفة تمامًا عن العمل، والثانية محطة الـ20 والتى تبلغ طاقتها 20 ألف متر مكعب/ يوم وتنتج مياه معالجة غير مطابقة للمواصفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الطاقة الإجمالية التى تحتاجها مشروعات الصرف الصحى بمدينة أسيوط، تبلغ حوالى 120 ألف متر مكعب/ يوم، وهو ما يؤكد احتياج المحافظة لتشغيل المحطات الثلاثة، وعدم قدرتها عن الاستغناء عنهم، مطالبًا الهيئة القومية لمياه الشرب بضرورة التنسيق مع الشركات المنفذة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لدعم هذه المشروعات.

وتفقد ياسر الدسوقى المرحلة النهائية لعملية تنقية المياه الثلاثية بالمحطة، حيث تم سحب عينة أثناء تفقده للمحطة، وقام بزيارة معمل العينات للوقوف على سلامة العينات الخارجة من محطة التنقية وسلامتها طبقا للمواصفات والاشتراطات اللازمة.

ومن ناحيته، قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن محطة الـ30 دخلت الخدمة فى عام 2004 وخرجت فى عام 2009، وتحتاج إلى 86 مليون جنيه لإعادتها للخدمة مرة أخرى والمطلوب جدول زمنى لعمل الإحلال، والتجديد من قبل الهيئة، وأضاف أن محطة مياه الـ20 تم تشغيلها بناءً على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للتجارب ولم يتم نجاح العينة حتى تاريخه والمطلوب جدول زمنى من الهيئة القومية لدخول المحطة للخدمة.



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