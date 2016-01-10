بيطرى أسيوط تنظم حملات لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

أكد الدكتور مدكور محمود محمد مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، على عدم تلقى المديرية والإدارات التابعة لها لأى بلاغات بنفوق حيوانات، بسبب إصابتها بالحمى القلاعية، مشيرًا إلى الاستمرار فى تنظيم حملات تحصين الماشية بقرى ومراكز المحافظة، للوقاية من الأمراض الوبائية التى تصيب الحيوانات ومنع انتشار أى عدوى.

وأشار الدكتور مدكور محمود إلى استمرار حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية بكافة قرى مراكز المحافظة، لافتًا إلى تنفيذ تلك الحملات حاليًا فى قرى (قرقارص والمطيعة وريفا وموشا) التابعة لمركز أسيوط وأخرى بقرى مركز الفتح والغنايم وساحل سليم ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، موضحاً أن تلك الحملات تأتى بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الذى شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بالأمراض الوبائية التى تصيب الحيوانات، وتؤثر بشكل سلبى على تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أن المديرية لديها 11 فريقا للتقصى، منتشرين بكافة مراكز المحافظة للكشف عن الحيوانات المصابة والإبلاغ عنها، مشيراً إلى تحصين 9706 حيوانات ضد الحمى القلاعية، وتحصين 9439 حالة ضد حمى الوادى المتصدع، و1622حالة ضد جدرى الأغنام، و4097 حالة ضد مرض جدرى الماشية خلال الشهر الماضى.

وقال "مدكور" إن المديرية جاهزة للتعامل مع الحيوانات المريضة بعلاجها الفورى، فضلاً عن تنظيم ندوات وحملات لتوعية وإرشاد المواطنين والأطباء البيطريين بالقرى والنجوع عن أمراض الماشية والإجراءات التى يجب اتخاذها فى حالة الإصابة بأى أعراض مرضية، مشيراً إلى أخذ عينات من الحيوانات المصابة وإرسالها لمعامل البحوث بالقاهرة للتأكد من سلبية أو إيجابية الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية مع تحصين جميع الحيوانات بالمناطق المحيطة بها.