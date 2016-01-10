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المعلق الشهير راي هودسون عن هدف شيكابالا: إنه أكثر سحرا من ميرلين

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المعلق الشهير راي هودسون عن هدف شيكابالا: إنه أكثر سحرا من ميرلين المعلق الشهير راي هودسون عن هدف شيكابالا: إنه أكثر سحرا من ميرلين

قال معلق قنوات Bein Sport الإنجليزي راي هودسون إن هدف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" أمس السبت في شباك إنبي كان "أكثر سحرا من ميرلين".

وميرلين هو مسلسل تلفيزيوني بريطاني يتحدث عن السحر ويروي قصة الساحر الشاب الذي يحمل نفس الاسم.

وقاد هدف شيكابالا أمس الزمالك لتحقيق فوز صعب على إنبي وصعد به لصدارة الدوري مؤقتا بـ24 نقطة.

وكانت الصحفية المصرية منار سرحان قد سألت المعلق عبر تويتر عن رأيه في الهدف ليرد المعلق بما تم سرده مسبقا.

ورد بعدها مستخدم آخر أن هدف شيكابالا ذكره بهدف روبرتو كارلوس الرائع في شباك تينيريفي بقميص ريال مدريد عام 1998.

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