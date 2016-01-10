الإسماعيلي يفكر في استعادة ' مستبعدي ميدو '

علم FilGoal.com أن نادي الإسماعيلي يفكر جديا بعودة بعض من اللاعبين الذين كان قد تم إستبعادهم من قبل أحمد حسام ميدو المدرب السابق للدراويش والحالي للزمالك.

ويرغب الدراويش في إستعادة عدد من اللاعبين على رأسهم محمد أسامة حناكة لاعب السنبلاوين السابق وزميله عبد الرحمن شيكا وكلاهما انضم للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان ميدو المدرب الحالي لنادي الزمالك قد طلب أن يتم إستبعاد اللاعبين لعدم الحاجة إليهما في تلك الفترة وتمت إعارة الثنائي لنادي الشرقية للدخان.

ومع رحيل ميدو عن الإسماعيلي وتولي المدرب نصر الدين النابي للمهمة ومع حاجة الدراويش للاعبين فقد يعودا قريبا للإسماعيلية.

وكان السبب الرئيسي وراء التفكير بإستعادة اللاعبين هو تألق حناكة مع فريقه الشرقية للدخان مما دفع الإسماعيلي للتواصل مع إدارة النادي لإستعادة اللاعب المعار.