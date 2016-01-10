باحث: أحاسيس الحب والصداقة تؤثر على المخ وتخفض الضغط وأمراض القلب

أوضح البروفسور الفرنسى برنار سابلونيار المتخصص فى البيوكيمائى والبيولوجيست أن هناك دوائر لمعرفة الخير فى المخ، وعندما تكون هذه الدوائر نشطه فهى تفرز هرمون الثقة "اوكسيتوسين" وهرمون السعادة والنشوة "الأندروفين والدوبامين" بينما نجد أن هرمون "الكورتيزون" وهو المسئول عن الضغط النفسى فهو يكون منخفضا، وبالتالى فإن الأحاسيس لها تأثير مرتبط بالضغط وأمراض القلب.

وأشار البروفسور الفرنسى إلى أن هناك بعض الأحاسيس التى تعمل بطريقة أفضل من غيرها، ولكن الفكر الإيجابى يستطيع أن يتحكم فى هذه الأحاسيس كما يمكن تدريب المخ على عدم استقطاب أو التركيز على هذه الأحاسيس السلبية ولكن يمكن تدريب المخ على تنشيط الدوائر المرتبطة بالسعادة واللذة، مؤكدا أن المخ من السهل تطويعه على هذه الأفعال.