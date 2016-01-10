وزير الصحة يتفقد عدد من مستشفيات الأقصر اليوم

يزور الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة محافظة الأقصر، اليوم الأحد، لتفقد ومتابعة أعمال الإنشاءات وتطوير عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الصحة مستشفي الحميات بمنطقة الحبيل شمال مدينة الأقصر، ومستشفي إسنا المركزي، ومستشفي أرمنت المركزي.

كما أنه من المقرر أن يتوجه وزير الصحة لتفقد مستشفي البياضية العام، ومستشفي الأقصر الدولي ومستشفي الأقصر العام.

وتأتي زيارة وزير الصحة لمتابعة أعمال تطوير هذه المستشفيات التي بلغت تكلفتها الإجمالية 660 مليون جنيه، حيث تم البدء في مشروع إنشاء مستشفى إسنا الجديدة، بتكلفة 150 مليون جنيه، بعد توقف دام عام، حيث تم تخصيص الأرض ولم يتم البدء في الأعمال، ووصلت نسبة التنفيذ الحالية إلى 25%، كما تم البدء في أعمال التطوير لمستشفى الأقصر العام بمبلغ 111 مليون لتطوير المستشفى العام الوحيدة التي تخدم مدينة الأقصر .

وتم ضغط الجداول الزمنية لتصبح 18 شهر بدلًا من 24 شهرًا، وأيضًا البدء في أعمال تطوير مستشفى البياضية بتكلفة 85 مليون جنيه.