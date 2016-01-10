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هيرتسوج: نتنياهو فاشل في مواجهة الإرهاب

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هيرتسوج: نتنياهو فاشل في مواجهة الإرهاب هيرتسوج: نتنياهو فاشل في مواجهة الإرهاب

هيرتسوج

قال رئيس كتلة “المعسكر الصهيوني” وزعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هيرتسوج ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “فشل فشلا ذريعا في مواجهة موجة الإرهاب التي نعيشها”..في إشارة إلى الهبة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال في الضفة والقدس.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال هيرتسوج – في تصريح للإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم (الأحد) – إن نتنياهو بات معلقا ومحللا وليس زعيما يعمل على تغيير الوضع من أساسه. مشيرًا إلى أن شعور الإسرائيليين بالأمان يتلاشى بشكل مطرد.

وأضاف أنه يجب على الإسرائيلية التعامل بصرامة مع حركة حماس وبالمقابل العمل على الانفصال عن الفلسطينيين.

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