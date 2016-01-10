قاض أمريكي يقضي بعدم أحقية” قرد “في نشر صورة “سيلفي”

أصدر قاض أمريكي حكماً في دعوى قضائية رفعتها منظمة “بيتا” المدافعة عن حقوق الحيوان، بعدم أحقية قرد نادرمن فصيلة “المكاك”، في الحصول على حقوق نشر صورة “سيلفي” التقطها لنفسه لأنه ليس إنساناً.

ورفعت منظمة “ناس” من أجل معاملة أخلاقية للحيوانات (بيتا) الدعوى في سبتمبرالماضى، نيابة عن القرد “ناروتو “البالغ من العمر سبع سنوات، ضد المصور البريطاني “ديفيد سلاتر” الذي نشر الصورة في كتاب عن الحياة البرية.

وأفادت الدعوى أنّ القرد” ناروتو” الذي يقيم في محمية طبيعية في أندونيسيا التقط الصورة وعدة صور أخرى في عام 2011 ،باستخدام كاميرا تركها سلاتر. وهو ما دعا منظمة “بيتا” للمطالبه بأن يحصل”القرد” على تعويضات عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، التي تستخدم في تحسين البيئة التي يعيش فيها.

وقال القاضي “وليام اوريك “إنه سيتيح لبيتا الفرصة لتعديل الدعوى المرفوعة قبل أن يرفضها تماماً،موضحا أنه وفقاً لوثائق المحكمةالأتحاديه في سان فرانسيسكو ، إنّ الكونغرس الأمريكي والرئيس لديهما سلطة مد الحماية القانونية للحيوان والإنسان على حد سواء “لكن ليس هناك ما يشير إلى أنهما قاما بذلك في قانون حقوق الملكية الفكرية”.

وقال جيف كير المحامي العام في “بيتا”،“نشعر بخيبة أمل لكننا نحتفل بحقيقة أن هذه قضية تاريخية”. وتابع “نجادل لأول مرة بأن حيوان يمكن أن يكون مالكاً لشيء بدلاً من أن يكون هو نفسه مجرد شيء مملوك”،مؤكدا إن الجماعة تدرس خياراتها القانونية.