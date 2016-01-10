تعليم المنيا: 347137 طالبا يؤدون امتحانات النقل اليوم فى 2600 لجنة

قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا فى تصريحات صحفية اليوم، إن 347137 طالبا يؤدون امتحانات النقل اليوم الأحد فى 2600 لجنة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية قامت بإنهاء جميع الاستعدادات الخاصة للامتحانات، وتم التنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا لحماية اللجان وعمل دوريات أمام المدارس، كما تم التنسيق مع رؤساء المدن لصيانة ونظافة اللجان.

أضاف وكيل وزارة التعليم، أن المراحل التى سوف تؤدى بها الامتحانات، هى الصف الثانى والثالث الابتدائى، والأول والثانى الإعدادى، والأول والثانى الثانوى عام والفنى والمهنى، ومدارس الصم والبكم والمكفوفين.