بالصور.. عرض "توك توك" جديد يعمل بالكهرباء بالمنصورة ومطالبات بترخيصه

اصطفت "تكاتك" شبيهة بعربات "ديزنى لاند"، فى شارع المديرية القديمة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وهى عربات ذات ألوان مختلفة صغيرة الحجم، تشبه فى حجمها "التوك توك" ليكتشف المارة أنه بالفعل "توك توك جديد" أوسيارة صغيرة، يعمل عن طريق شحن الكهرباء فقط وبدون وقود.

قام أحد تجار الدراجات النارية الشهير، بشارع المديرية القديمة بالمنصورة، بعرض التوك توك الجديد، أو السيارة الصغيرة، أمام معارضه، وهو عبارة عن 3 عجلات، وفئة أخرى 4 عجلات، وبه مقاعد مخصصة لأربعة أفراد، وأبواب خارجية يتحكم السائق فى فتحها وغلقها، عن طريق الكهرباء.

ويعمل التوك توك الجديد أو السيارة الصغيرة، بشحن الكهرباء فقط، وذلك حسب أحد مسئولى المعرض، ويوجد بداخل "التوك توك" 5 بطاريات، ويوجد مؤشر لحالة البطارية، ويوجد بها كاميرا خلفية وشاشة، ومروحة يجعل "التوك توك" قابلا للحركة مسيرة 100 كيلومتر، فى حالة شحن البطارية بالكامل، ما يعادل 5 أو 6 أيام تقريبًا، وأقصى سرعة قد يبلغها التوك توك أو السيارة الجديدة 100 كيلومتر فى الساعة.

وقال أحمد حلمى مسئول البيع بالمعرض، إن سعر السيارة 4 عجلات 33 ألف جنيه، والتوك توك 3 عجلات 28 ألف جنيه، وهوسهل الصيانة، وشحنه بمكبس الكهرباء العادى، وطالب صاحب المعرض بالسماح بترخيص المركبة الجديدة، لأنها صديق للبيئة ولا تضرها، وأكثر أمانا وراحة للركاب.



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