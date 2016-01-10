أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. عرض "توك توك" جديد يعمل بالكهرباء بالمنصورة ومطالبات بترخيصه

Google+ Print
بالصور.. عرض "توك توك" جديد يعمل بالكهرباء بالمنصورة ومطالبات بترخيصه بالصور.. عرض "توك توك" جديد يعمل بالكهرباء بالمنصورة ومطالبات بترخيصه
اصطفت "تكاتك" شبيهة بعربات "ديزنى لاند"، فى شارع المديرية القديمة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وهى عربات ذات ألوان مختلفة صغيرة الحجم، تشبه فى حجمها "التوك توك" ليكتشف المارة أنه بالفعل "توك توك جديد" أوسيارة صغيرة، يعمل عن طريق شحن الكهرباء فقط وبدون وقود.

قام أحد تجار الدراجات النارية الشهير، بشارع المديرية القديمة بالمنصورة، بعرض التوك توك الجديد، أو السيارة الصغيرة، أمام معارضه، وهو عبارة عن 3 عجلات، وفئة أخرى 4 عجلات، وبه مقاعد مخصصة لأربعة أفراد، وأبواب خارجية يتحكم السائق فى فتحها وغلقها، عن طريق الكهرباء.

ويعمل التوك توك الجديد أو السيارة الصغيرة، بشحن الكهرباء فقط، وذلك حسب أحد مسئولى المعرض، ويوجد بداخل "التوك توك" 5 بطاريات، ويوجد مؤشر لحالة البطارية، ويوجد بها كاميرا خلفية وشاشة، ومروحة يجعل "التوك توك" قابلا للحركة مسيرة 100 كيلومتر، فى حالة شحن البطارية بالكامل، ما يعادل 5 أو 6 أيام تقريبًا، وأقصى سرعة قد يبلغها التوك توك أو السيارة الجديدة 100 كيلومتر فى الساعة.

وقال أحمد حلمى مسئول البيع بالمعرض، إن سعر السيارة 4 عجلات 33 ألف جنيه، والتوك توك 3 عجلات 28 ألف جنيه، وهوسهل الصيانة، وشحنه بمكبس الكهرباء العادى، وطالب صاحب المعرض بالسماح بترخيص المركبة الجديدة، لأنها صديق للبيئة ولا تضرها، وأكثر أمانا وراحة للركاب.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365