رحيل حمادة إمام – عمرو بركات لـ في الجول: لم أحتفل بهدفي في الجيش حزنا عليه.. هذا أقل شيء أقدمه له

قال عمرو بركات لاعب مصر للمقاصة إنه لم يحتفل بهدفه أمس في شباك طلائع الجيش حزنا على رحيل أسطورة الزمالك حمادة إمام.

وودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

وقال بركات ناشئ الزمالك السابق لـFilGoal.com: "أحب حمادة إمام منذ زمن.. وعندما بدأت في لعب الكرة كان يتحدث عني جيدا".

وأضاف "هذا أقل شيء أقدمه له".

وسجل بركات هدفا صاروخيا معتادا عادل به تأخر فريقه أمام طلائع الجيش ضمن الجولة الـ13 للبطولة لينتهي اللقاء 1-1.

أما عن مباراة المقاصة القادمة، قال بركات: "مواجهة غزل المحلة صعبة. الضغط صار أكبر علينا في ظل التشارك في الصدارة مع الزمالك وملاحقة الأهلي والمصري والداخلية."

وأكد "لا مجال لإهدار النقاط وهذه هي صعوبة مواجهة المحلة".

ويتذيل المحلة ترتيب الدوري بـ5 نقاط دون تحقيق أي فوز في 13 جولة.

وشدد بركات "التعادل أمس ضايقنا لأن الفوز كان سيفرق معنا في الترتيب.. خسرنا نقطتين هامتين".

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