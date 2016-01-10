أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نائبة بالبرلمان تتحدث في الهاتف أثناء أداء اليمين الدستورية.. ومنسق الجلسة: اغلقوا «هواتفكم»

Google+ Print
نائبة بالبرلمان تتحدث في الهاتف أثناء أداء اليمين الدستورية.. ومنسق الجلسة: اغلقوا «هواتفكم» نائبة بالبرلمان تتحدث في الهاتف أثناء أداء اليمين الدستورية.. ومنسق الجلسة: اغلقوا «هواتفكم»

نائبة بالبرلمان تتحدث في الهاتف أثناء قسم الأعضاء لليمين الدستورية

قامت إحدى النائبات بمجلس النواب بالتحدث في هاتفها المحمول أثناء قسم الأعضاء الجدد لليمين الدستورية.

وطالب المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية، بإغلاق هواتفهم المحمولة أثناء التواجد بالقاعة.

بدأت صباح اليوم الأحد، أولى الجلسات الإجرائية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس، والوكيلين برئاسة الدكتور بهاء أبوشقة بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

تعد جلسة اليوم، هي أطول جلسة برلمانية، حيث تشمل قراءة قرار الرئيس رقم ” 561″ لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وتشهد الجلسة إجراء الانتخابات لاختيار رئيس للمجلس ووكيلي المجلس، ويُقرأ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم “65″ لسنة 2015،بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب2015.

ودعا رئيس الجلسة الأعضاء لأداء القسم الدستورية، يتقدمهم هو ثم يتبعه الوكيلين بأداء القسم ثم الأعضاء كلًا منهم وفق رقمه في لأرقام عضويته.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»