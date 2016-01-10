نائبة بالبرلمان تتحدث في الهاتف أثناء أداء اليمين الدستورية.. ومنسق الجلسة: اغلقوا «هواتفكم»

قامت إحدى النائبات بمجلس النواب بالتحدث في هاتفها المحمول أثناء قسم الأعضاء الجدد لليمين الدستورية.

وطالب المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية، بإغلاق هواتفهم المحمولة أثناء التواجد بالقاعة.

بدأت صباح اليوم الأحد، أولى الجلسات الإجرائية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس، والوكيلين برئاسة الدكتور بهاء أبوشقة بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

تعد جلسة اليوم، هي أطول جلسة برلمانية، حيث تشمل قراءة قرار الرئيس السيسي رقم ” 561″ لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وتشهد الجلسة إجراء الانتخابات لاختيار رئيس للمجلس ووكيلي المجلس، ويُقرأ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم “65″ لسنة 2015،بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب2015.

ودعا رئيس الجلسة الأعضاء لأداء القسم الدستورية، يتقدمهم هو ثم يتبعه الوكيلين بأداء القسم ثم الأعضاء كلًا منهم وفق رقمه في لأرقام عضويته.