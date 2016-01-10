صور| إزالة عدد من «قمائن الطوب» خلال حملة لشرطة البيئة في الأقصر

شنت شرطة البيئة، بمركز إسنا جنوب الأقصر، حملة موسعة، اليوم الأحد، لإزالة قمائن الطوب المخالفة لأحكام قانون البيئة.

وأسفرت الحملة التي قادها النقيب إبراهيم محمد أحمد، وبإشراف اللواء عصام الحملي، مدير أمن الاقصر، بالإشتراك مع المهندسة صباح منصور، مدير إدارة شئون البيئة، والمهندس أسامه حبيب، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإسن، عن إزالة عدد من قمائن الطوب المشتعلة، بناحية نجع أبوحميد، أمام الحديقة الدوليهة بإسنا، والوقوف على منع مزاولة نشاط تصنيع الطوب، وإشعال قمائن الطوب بالمنطقة والذي ينتج عنه تلوث بيئي وإضرار بالصحه العامه للمواطنين، مما تنتجه هذه القمائن من أدخنه كثيفة ملوثة للبيئة.

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.‫