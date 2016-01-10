أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رجيم الليمون.. صحى و100% طبيعى وهيخسسك 3 كيلو

Google+ Print
رجيم الليمون.. صحى و100% طبيعى وهيخسسك 3 كيلو رجيم الليمون.. صحى و100% طبيعى وهيخسسك 3 كيلو
تنصح خبيرة الحماية الغذائية الفرنسية "مارى لور أندريه، بضرورة اتباع الليمون بعد أعياد الميلاد وتناول الأطعمة الدسمة خلال هذه الفترة، لما له من فوائد عديدة على الصحة فهو يساعد أعضاء الجسم المختلفة من "المعدة والكبد والكلى والأمعاء" على استعادة النشاط بعد تحملها الكثير من الأعباء بسبب الأطعمة الدسمة، بما يرهق وظائف هذه الأعضاء.

وأوضحت أن الليمون يساعد فى عملية الهضم ويقوى عملية استبعاد السموم ويحرق ويعمل على تصريف المياه الزائدة فى الجسم، هذا بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين "سى" وبعض المعادن مثل البوتاسيوم وحمض الليمونيك، كما أن تناول عصير الليمون يساعد على فقد 3 كيلوجرامات من الوزن.. وأكدت على فوائد وضعه على الطعام الذى يتناوله الشخص فهو 100% طبيعى وفقير فى الملح والسكر والدهون المشبعة فى المنتجات الحيوانية.

وتنصح أيضا باختيار الليمونة الفاقعة ذات القشرة الرفيعة ولونها أصفر، ويتم عصرها وتناولها مشروب بارد أو ساخن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم