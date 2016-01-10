طبيب فرنسى: 4 آلاف مادة ضارة بالسيجارة وتسبب تلف وخلع الأسنان

فى دراسة جديدة، لاحظ البروفسور الفرنسى فيليب بوشار جراح الفم والأسنان فى مستشفى روشيلدر بفرنسا أن السيجارة الواحدة تحتوى على 4 آلاف مادة كيميائية مما يضر الفم وتلوين الأسنان وظهور البقع السوداء والتهابات اللثة وصعوبة النفس.

وأكدت الدراسة أن التبغ يعوق عملية زراعة الأسنان وصعوبة التئام الجرح، لذلك ينصح البروفسور بسرعة التفكير فى التوقف عن التدخين قبل الوصول إلى مرحلة خلع الأسنان أو سقوطها خاصة وأن تأثير النيكوتين يغطى على علامات الالتهابات من نزيف وتورم اللثة.

أما بالنسبة للسيجارة الإلكترونية فأشار البروفسور الفرنسى إلى أنه لم تضح بعد عواقبها على المدى الطويل خاصة على الغشاء المخاطى فى الفم.