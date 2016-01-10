أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيب فرنسى: 4 آلاف مادة ضارة بالسيجارة وتسبب تلف وخلع الأسنان

Google+ Print
طبيب فرنسى: 4 آلاف مادة ضارة بالسيجارة وتسبب تلف وخلع الأسنان طبيب فرنسى: 4 آلاف مادة ضارة بالسيجارة وتسبب تلف وخلع الأسنان
فى دراسة جديدة، لاحظ البروفسور الفرنسى فيليب بوشار جراح الفم والأسنان فى مستشفى روشيلدر بفرنسا أن السيجارة الواحدة تحتوى على 4 آلاف مادة كيميائية مما يضر الفم وتلوين الأسنان وظهور البقع السوداء والتهابات اللثة وصعوبة النفس.

وأكدت الدراسة أن التبغ يعوق عملية زراعة الأسنان وصعوبة التئام الجرح، لذلك ينصح البروفسور بسرعة التفكير فى التوقف عن التدخين قبل الوصول إلى مرحلة خلع الأسنان أو سقوطها خاصة وأن تأثير النيكوتين يغطى على علامات الالتهابات من نزيف وتورم اللثة.

أما بالنسبة للسيجارة الإلكترونية فأشار البروفسور الفرنسى إلى أنه لم تضح بعد عواقبها على المدى الطويل خاصة على الغشاء المخاطى فى الفم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365