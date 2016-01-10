خبيرة تغذية فرنسية تنصح برجيم الليمون بعد الاحتفالات والأكلات الدسمة

تنصح خبيرة الحماية الغذائية الفرنسية "مارى لور أندريه، بضرورة اتباع رجيم الليمون بعد أعياد الميلاد وتناول الأطعمة الدسمة خلال هذه الفترة، لما له من فوائد عديدة على الصحة فهو يساعد أعضاء الجسم المختلفة من "المعدة والكبد والكلى والأمعاء" على استعادة النشاط بعد تحملها الكثير من الأعباء بسبب الأطعمة الدسمة، بما يرهق وظائف هذه الأعضاء.

وأوضحت أن الليمون يساعد فى عملية الهضم ويقوى عملية استبعاد السموم ويحرق الدهون ويعمل على تصريف المياه الزائدة فى الجسم، هذا بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين "سى" وبعض المعادن مثل البوتاسيوم وحمض الليمونيك، كما أن تناول عصير الليمون يساعد على فقد 3 كيلوجرامات من الوزن.. وأكدت على فوائد وضعه على الطعام الذى يتناوله الشخص فهو 100% طبيعى وفقير فى الملح والسكر والدهون المشبعة فى المنتجات الحيوانية.

وتنصح أيضا باختيار الليمونة الفاقعة ذات القشرة الرفيعة ولونها أصفر، ويتم عصرها وتناولها مشروب بارد أو ساخن.