حبس عامل وتاجر أسلحة 4 أيام لاتهامهما بقتل "لبان" بسبب خصومة ثأرية بالمنيب

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد ناجى مدير النيابة، بحبس "م.ع" 25 سنة عامل، لاتهامه و"ع.ع" 26 سنة هارب بقتل "أ.ه" 33 سنة يملك محل ألبان بمنطقة المنيب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بحبس "م.س" تاجر سلاح والذى تورط فى توريد السلاح للمتهمين لتنفيذ خطتهم وساعدهم على الهرب.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها طارق جودة وكيل أول النيابة، أن وراء الواقعة حادث ثأر بين المجنى عليه وخال المتهمين، تعود أحداثها لأكثر من عامين، حيث أقدم خلالها المجنى عليه "أ.ع" على إطلاق النيران على نجل خال المتهمين، ما أدى إلى إصابته فى عينيه بعاهة مستديمة، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض بسوهاج.

وأضافت التحقيقات، أنه نتيجة لما سبق أصر المتهمين على الانتقام من المجنى عليه "أ.ع" لما ألحقه من أذى بنجل خالهم بسبب قطعة الأرض، ونتيجة لذلك اتفقا مع تاجر سلاح بمنطقة المنيب على تأجير أسلحة آلية لهم لتنفيذ مخططهم وإرشادهم على مكان المجنى عليه، وتهريبهم بواسطة الـ"توك توك" الخاص به عقب تنفيذ خطتهم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أعدوا الأسلحة النارية وتوجهوا يوم الواقعة صباحاً إلى محل المجنى عليه، وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية بلغ عددها 25 طلقة نارية فأردوه قتيلاً، وفروا هاربين، وانتقل فريق من النيابة إلى مقر الواقعة وناظروا جثة المجنى عليه، وتبين إصابته بعدة طلقات نارية فى مناطق متفرقة من الجسد، فأمرت النيابة بدفنه وتشريحه، وتجميع فوارغ الطلقات لمعاينتها بواسطة المعمل الجنائى.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتى كشفت عن أن وراء الواقعة المتهمين سالفى الذكر، وذلك بعد الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان وأقارب المجنى عليه، وتوجهت قوة أمنية إلى محافظة أسيوط، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين.

فيما صدر أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وبمواجهة المتهم المقبوض عليه أقر بالواقعة، واعترف على أنه شاركهم فى الواقعة المتهم الثالث "م. س" تاجر السلاح، والذى أمدهم بالأسلحة اللازمة لتنفيذ مهمتهم، ووفر لهم وسيلة النقل التى أقلتهم لمكان الجريمة، وذلك مقابل مبلغ مالى اتفقوا عليه مسبقاً.

>