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إقالة مساعد محافظ طهران على خلفية حرق السفارة السعودية

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إقالة مساعد محافظ طهران على خلفية حرق السفارة السعودية إقالة مساعد محافظ طهران على خلفية حرق السفارة السعودية

الاعتداء على السفارة – ارشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، حسين علي أميري، أن إقالة مساعد محافظ العاصمة طهران للشؤون الأمنية صفر علي براتلو من منصبه جاءت على خلفية حرق السفارة في طهران.

وأدان أميري في لقاء تلفزيوني مهاجمة السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد، وقال إن الحادث كان متوقعًا إلى حد كبير، وكان على قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوعه.

وأشار أميري إلى أوامر رئيس الجمهورية في متابعة الحادث، وقال إن وزير الداخلية أوعز بتشكيل فريق للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.

وأضاف أنه حسب إعلان المساعد الأمني لوزارة الداخلية اعتقل نحو ستين شخصا في قضية مهاجمة السفارة السعودية في طهران ويجري الآن التحقيق معهم وسوف يعاقب المقصرون ويحالون إلى القضاء.

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